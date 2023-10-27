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"Büyük Filistin Mitingi" için ücretsiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.

"Büyük Filistin Mitingi" için ücretsiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cumartesi günü yapılacak Büyük Mitingi için açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü ‘Büyük Filistin Mitingi’nde Gazze’ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için ’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek."

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