Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede düzenlenecek? Mitinge kimler katılacak?

Büyük Filistin Mitingi'nin ne zaman, saat kaçta başlayacağına yönelik araştırmalar hız kazanmaya başladı. Yüz binlerce kişinin katılması beklenen Büyük Filistin Mitingi'nde, İsrail'in saldırılarına dikkat çekilecek ve Filistin'e destek olunacak. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede düzenlenecek?



BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?



Büyük Filistin Mitingi, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 15.00'da Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.



Mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.



MİTİNGE KİMLER KATILACAK?



İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.



Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.