Büyük Marmaris yangının yıldönümünde Marmaris yine orman yangını ile uyandı

5 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ



Yangına hava ve kara ekipleri sevk edildi. Marmaris’te konuşlu helikopterler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yanan sahanın üzerine arka arkaya yaptıkları sorti sonrası kısa sürede kontrol altına aldılar.



Enerji nakil hattında tel kopması sebebiyle çıktığı açıklanan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

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