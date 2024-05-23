Büyükada'da minibüs protestosu

Adalar Sivil İnisiyatifi'ne üye bir grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği 10 minibüsü protesto etmek için Saat Meydanı önünde toplandı.
Üzerinde, "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart açan grup, sloganlar atarak İETT otobüs durağına yürüdü.
Grup tarafından yapılan açıklamada, Adalar'ın birinci derece sit alanı ve yasalarla koruma altında olduğu hatırlatıldı.
Esnaftandan da destek isteyen grup, Adalar'ı özgün ve özel kılan her şeyin çok hızlı bir şekilde kaybedildiğini ve ilçenin yakın zamanda turistlerin gelmek istemediği bir yer olacağını öne sürdü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- İstanbul