Büyükada'da minibüs protestosu

Grup tarafından yapılan açıklamada, Adalar'ın birinci derece sit alanı ve yasalarla koruma altında olduğu hatırlatıldı.

Esnaftandan da destek isteyen grup, Adalar'ı özgün ve özel kılan her şeyin çok hızlı bir şekilde kaybedildiğini ve ilçenin yakın zamanda turistlerin gelmek istemediği bir yer olacağını öne sürdü.