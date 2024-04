Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek yoğunluğu yaşandı

"BÜTÜN DİLEKLERİM KABUL OLDU"



Yeğeniyle dilek dilemeye gelen Özge Sayın ise, " İpimizi bağlayarak başlayacağız buradan. Ben 4-5 senedir üst üste geldim. Gerçekten bütün dileklerim kabul oldu. Nihayetinde Allah’tan istiyoruz. Buradan ipimizi bağlıyoruz ve makara bitene kadar, hiç konuşmadan, arkamıza bakmadan yukarı kadar çıkıyoruz mumumuzu yakıp, dileğimizi dileyip aşağı iniyoruz. Her sene dileklerim kabul olduğu için bu sene de geldim, yeğenimi getirdim. O da dileklerini dileyecek bu sene" şeklinde konuştu.



Geçen yıl dileğinin gerçekleştiğini kaydeden Fatma Karataş ise, "Gelenekler bozulmasın, geçen yıl geldim, dileğim kabul oldu. Bugün de tekrar geldim. Geçen yıl aşk dilemiştim, şimdi evlilik ve bol para dileyeceğim. İnşallah gerçek olur. Buradan sembol olarak ipi bağlıyoruz. Kiliseye kadar çıkıyoruz. Orada duamızı ediyoruz. Geçen yıl ilk kez geldim. Önce inanmıyordum ama geçen yıl kesinlikle muhteşem bir yıl geçirdim, dileğim yönünden. Bu sene de tekrar deniyorum. Oldukça kalabalık ama keyifli ve güzel. Arkadaşım burada, çocuklarım burada. Onlar da dileklerini dileyecekler. Güzel bir gün" ifadelerini kullandı.



AZAP YOKUŞU'NU BASTONUYLA ÇIKTI



Torunları için dilek dilemeye bastonuyla gelen Fatma Çelik ise, "Bugün gezmeye geldik, yaşlıyız çıkabilirsek yukarı çıkacağız. Hava da güzel. Torunlarım okusun, çalışsın niyetiyle geldim.Her sene geliyordum fakat 2 senedir felçliydim gelememiştim. Bugün de ayağa kalktım ve geldim" dedi. Her yıl adaya geldiğini dile getiren Emel Yılmaz ise, "Aslında bu ortamı yaşamaya geldim. Her yıl geliyorum. Hem spor yapmış oluyorum hem de bu ortamı yaşamış oluyorum. Dilek dilemek de güzel birşey zaten. Birazdan burayı ziyaret edip ondan sonra biraz oturup, ada manzarasını seyredeceğiz. Buranın ritüeli bu; içeride mum dikiyorsunuz. Sadece bu kadar. Gerçekten dinlenmek için harika bir hava oldu" diye konuştu.