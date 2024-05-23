Büyükçekmece'de feci olay! Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Büyükçekmece'de bir kişi tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü, ardından intihar etti.

Büyükçekmece'de feci olay! Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Dünya sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Eşine sürekli şiddet uyguladığı iddia edilen Şinasi Ç. ile eşi Ayçe Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Şinasi Ç. önce eşini vurdu ardından da intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri Ayçe Ç. ve Şinasi Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...