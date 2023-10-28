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Büyükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul Büyükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kullanılamaz hale gelen araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Büyükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Büyükçekmece’de cadde üzerinde hızla seyreden 2 araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi’ndeki İbrahimzade Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde hızla seyreden 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar araç içindeki yaralıların yardımına koştu.

Büyükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - 1

Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda ağır hasar meydana geldi.

Kullanılamaz hale gelen araçlarda bulunan 5 yaralı müdahale için çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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