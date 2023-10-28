Büyükçekmece’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Büyükçekmece’de cadde üzerinde hızla seyreden 2 araç kafa kafaya çarpıştı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi’ndeki İbrahimzade Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde hızla seyreden 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar araç içindeki yaralıların yardımına koştu.
Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda ağır hasar meydana geldi.
Kullanılamaz hale gelen araçlarda bulunan 5 yaralı müdahale için çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- İstanbul
- İstanbul Büyükçekmece