Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

İstanbul Büyükçekmece'de "Casino"ya çevrilen lüks villaya yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.



8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası kesilirken, daha önceden benzer suçlardan 4 kez polise geliş kaydı bulunan işletmeci Ç.Ş. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İşletmede yapılan aramada müşterilere imzalatılmak üzere hazırlanmış 51 boş borç senedi bulundu.



Ahlak Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiği ve her gece kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Polis kısa sürede Alkent 2000 mahallesinde bulunan Eryılmaz Caddesi'nde kumarhane olarak işletilen villanın adresini tespit etti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri bir süre izledikleri villaya çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 9 Haziran saat 00.30 sıralarında lüks villaya baskın yapıldı. Baskın sırasında içerde kumar oynayan 8 şüpheli ile bir işletmeci gözaltına alındı.

Yapılan incelemede villanın "Casino" gibi dizayn edildiği belirlenirken 450 adet para yerine geçen oyun pulu, iskambil kağıtları, ve 51 adet boş borç senedi kağıdı ele geçirildi.



İçerde yakalanan 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira ceza kesildi. Öte yandan kumarhaneyi işleten Ç.Ş.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Daha önceden 4 kez benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen Ç.Ş. hakkında TCK 228. maddesi gereği işlem yapıldı.