Büyükçekmece'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Büyükçekmece'de arıza nedeniyle sağ şeritte duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükçekmece'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

istikametinde seyir halinde olan TIR arıza nedeniyle sağ şeritte durdu.

Aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Hüseyin Ö. (53) arkadan TIR'a çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hüseyin Ö.'nün cenazesi Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle duran trafik kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Olay yerinde bulunan Karayolları ekipleri yola dökülen yağ nedeniyle kumlama çalışması yaptı.

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