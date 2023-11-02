Büyükçekmece’de yazlık sitede cinayet | 3 haftadır haber alınamıyordu, cesedi bazadan çıktı

Büyükçekmece’de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın’ın cesedi, yazlık sitedeki bir evin bazasında bulundu.



Olay, geçtiğimiz 29 Ekim Pazar günü Büyükçekmece’ye bağlı Celaliye Mahallesi’nde yaşandı.



İddiaya göre kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın’ın bir yakını evine gitti.



Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden yakını, kokunun geldiği yatak odasına girdi.



AYDIN’IN CESEDİ BAZADAN ÇIKTI



Aydın’ın yakını, bazayı açtığında cesetle karşılaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Aydın’ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu.



Aydın’ın cesedinin yaklaşık 3 haftadır baza altında olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenildi.



T.Y. İSİMLİ KİŞİ ARANIYOR



Polis, konuyla ilgili çok yönlü inceleme yaparken eve sürekli girip çıktığı söylenilen ve T.Y. isimli bir şahısın ise peşine düştüğü öğrenildi.