Cadde ortasında bayıltan saldırı: "Neden çarptın" diyerek dövdü

Eskişehir'de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yaşlı bir adama ailesindeki birisine çarptığı gerekçesiyle saldırdı. Saldırı sonucu yaşlı adam baygınlık geçirirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cadde ortasında bayıltan saldırı: "Neden çarptın" diyerek dövdü

Deliklitaş Mahallesi'nde bulunan Sıcaksular mevkiinde yolda yürüyen yaşlı adam, yakınından geçen birisine çarptı.

Yaşlı adam ile çarptığı kişi ve ailesiyle çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ailedeki bir erkek kişi, yaşlı adama saldırdı. Aldığı darbeler sonucunda bayılan adam dakikalarca yerden kalkamazken, aile olay yerinden uzaklaştı.

Cadde ortasında bayıltan saldırı: "Neden çarptın" diyerek dövdü - 1

Kulağı kanayan ve gözü moraran baygın adama ilk yardımı çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri adama müdahalede bulundu. Vatandaşlar tarafından ayıltılan adam olay yerine araç girememesi nedeniyle sağlık ekiplerince yürüyerek ambulansa götürülürken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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