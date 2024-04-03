Çağlayan Adliyesi'nde Van gerginliği

Van'da belediye seçimlerinde yaşanan gerginlik İstanbul Adalet Sarayı'na taşındı.

Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto eden bir grup avukat Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda saat 13.00 sıralarında toplandı. Polis, kaymakamlıkça izin verilmediği gerekçesiyle gruba dağılmasını söyledi.



Avukatlar, bu kez adliye önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polisler, gruba dağılma uyarısında bulunarak ablukaya aldı.

Bu sırada arbede yaşandı. Adliyeye girmek isteyen avukatlara polis engel oldu. Avukatlar, iddiaya göre adliyeye zorla girmeye çalıştı.

C Blok kapısında güvenlik noktasında yaşanan arbede sonucunda X-Ray cihazları ve monitörler hasar gördü. Gruptakilerle polis arasında yaklaşık 20 dakika yaşanan arbede sonrasında grup dışarı çıkarıldı. Polisin 14 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'ndan yapılan açıklamada dasaat 13.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan 100 kişilik grubun Van'da yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yapmak istediği, olay öncesinde gerekli tedbirleri alan emniyet güçlerinin grubu yapmak istedikleri basın açıklamasının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyardığı ifade edildi.

Uyarıları dikkate almayarak adliyeye girmek için harekete geçen gruba emniyet güçlerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Müdahale sonucunda 8 kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alınmış, grubun geri kalanı ise adliye dışına çıkarılmıştır. Konuyla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme suçlarından adli işlem başlatılmış olup 14 kişilik grup, işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır."