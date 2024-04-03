Van'da mazbata gerginliği: 6 ilde 89 kişi gözaltında

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan hakkında verilen "memnu hakların iadesi" kararı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılğı'nın itirazıyla 29 Mart'ta, seçime iki gün kala kaldırıldı.



İl Seçim Kurulu, sözkonusu karar nedeniyle Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığına" hükmetti. Mazbata yasa gereği yüzde 27 ile en çok oyu alan ikinci adaya, Abdulahat AK Partili Arvas'a verildi.

AK PARTİ VE CHP'DEN AÇIKLAMA



MYK toplantısı devam ederken soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Burada il seçim kurulu yetkili. Nihai karar YSK'da. Hukuki bir konu. İtiraz edeceklerse yol belli. Seçilme şartları yerine gelmemişse ki il seçim kurulu öyle diyor. Buna da herkesin saygı göstermesi gerekir. Demokrat hakları gösterilim deniliyor. Sonra sokaklar yakılıyor. Bunu şiddete dönüştürmenin demokrasi ile bir bağı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.



Karar siyasetin de gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararı, "Van halkının iradesine pusu kurmak" olarak değerlendirdi.



Konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşan bir heyeti de görevlendirildi..



DEM PARTİ KARARA İTİRAZ ETTİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklarken de kendisini aday olarak göstermiştir. Herhangi bir engel olmamıştır. İki günlük irtibat süreci sürecinde de başta iktidar Adalet Bakanlığı olmak üzere kimse itiraz etmemiştir. Dolayısıyla adaylık süreci tamamlanmıştır Van halkının iradesine kesinlikle sahip çıkacağız." dedi.



MAZBATA KARARI EYLEMLERİNE MÜDAHALE



Van'da iftar sonrası DEM Parti binası önünde toplanan bir grup, yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptaki bazı kişiler ara sokaklara dağılıp barikatlar kurdu. Ateş yakıp araçlara zarar veren gruplara polis ekipleri müdahale etti.



Aynı saatlerde Hakkari'de de gergin anlar yaşandı. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup polis müdahalesiyle dağıtıldı. Hakkari Valisi Ali Çelik; olaylar sırasında havaya ateş açan 1 kişinin yakalandığını, bir kişinin de gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralandığını açıkladı.



Diyarbakır, Siirt, Batman ve Bitlis'te de benzer görüntüler oluştu. Yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi.