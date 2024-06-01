Çakalların saldırdığı yavru geyiği yoldan geçen çift kurtardı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çakal sürüsünün saldırdığı geyik yavrusu, yoldan araçlarıyla geçen çift tarafından kurtarıldı.

Çakalların saldırdığı yavru geyiği yoldan geçen çift kurtardı

İlçeye bağlı Tekke ve Kulu mahalleri arasındaki yolda araçları ile seyahat eden Ebru ve Aykut Doğan çifti, ormanda çakal sürüsünün, bir geyik yavrusunu avlamaya çalıştığını fark etti.

Olaya müdahale eden çift, çakalların yaraladığı geyik yavrusunu alarak köylerine getirdi. Geyiğin yaralarına pansuman yapan çift, hayvanın tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne haber verdi.

İlçe merkezinden Kulu Mahallesi’ne giderken çakal sürüsünün geyik yavrusunu parçalamaya çalışırken gördüklerini söyleyen Ebru Doğan, "Çakal sürüsü, yavru geyiği epey kovaladı. Olayı fark edip hemen biz de araçtan inerek yavru geyiği kurtardık. Hayvan çok korkmuş. Hemen durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdik. Bizim müdahalemizle kendine gelmeye başladı. Ancak hayvanın bazı bölgelerinde kanamalar ve ayağında kırık var. Müdahale edilmesi ve koruma altına alınması gerekir. Ayağına antibakteriyel sprey sıkarak tampon yaptık. yavrusunun şu an durumunun iyi olmasına sevindik" ifadelerini kullandı.

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