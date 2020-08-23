Çakarlı maganda aracını satışa çıkarmış

İstanbul Hadımköy’de önceki gün aracında çakar bulunan Muhammed Enes U. kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti.



Polis olduğunu söyleyen saldırgan Dadaş Aras’ı 5 yerinden bıçaklamıştı.



Olaydan sonra kayıplara karışan Muhammed Enes U. her yerde aranıyor.



Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan zanlının, aynı gün içerisinde aracını internetten 155 bin liraya satışa çıkardığı görüldü.



Ancak saldırgan, fotoğrafların sosyal medyaya düşmesinin ardından aracı da satılık listesinden kaldırdı.

