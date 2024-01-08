Çakmakla oyun evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu

Eskişehir’de bir apartmanın ikinci katında çakmakla oynayan çocuk, yangın çıkmasına neden oldu. Yangında, binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 16 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çakmakla oyun evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu

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’de 16 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu, evini yaktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2’nci katında bulunan dairedeki çocuk, çakmak ile oynarken yangına neden oldu.

Çakmakla oyun evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Apartmanın 2’nci katında çıkan sonrası üst katlarda bulunan 3 dairede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 16 apartman sakini, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

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