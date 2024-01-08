Çakmakla oyun evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu

Eskişehir’de 16 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu, evini yaktı.



Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2’nci katında bulunan dairedeki çocuk, çakmak ile oynarken yangına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.



Apartmanın 2’nci katında çıkan yangın sonrası üst katlarda bulunan 3 dairede yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı.



İtfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.



Dumandan etkilenen 16 apartman sakini, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.