Eve geldiğinde eşini başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü

Ankara'da evine gelen koca, karısını ve birlikte yakaladığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.

Eve geldiğinde eşini başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü

Olay, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı.

Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın görevden uzaklaştırılması: CHP'den heyet gönderme kararı

Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın görevden uzaklaştırılması: CHP'den heyet gönderme kararı

Van'da bir ayda 859 kaçak göçmen yakalandı

Van'da bir ayda 859 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Hatay'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...