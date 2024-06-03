Eve geldiğinde eşini başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü

Olay, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde Şimşek çiftinin evinde meydana geldi. Hasan Şimşek, iddiaya göre eve geldiğinde eşi Esma Şimşek ile yasak yaşadığı iddia edilen A.H.'yi birlikte yakaladı.

Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve A.H.’ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve A.H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek ise kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları 112 Acil Çarı Merkezine haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı öğrenen Şimşek çiftinin yakınları geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.