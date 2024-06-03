Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek. Peki, kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

öncesi merak edilen hususlardan biri de kredi kartıyla kurban satın almanın caiz olup olmadığı olarak dikkat çekiyor. İşte, İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgiler ışığında bu sorunun yanıtı...

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabiliyor. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekiyor. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli sayılıyor.

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