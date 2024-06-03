Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

Mersin'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurdu.
PARÇALANMIŞ ÇELİK KASA DİKKAT ÇEKTİ
Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını söyledi.
Adrese giden polis, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu belirlenen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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