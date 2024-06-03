Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 40 yaşındaki Şule Özlem Ural evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet, polisin durdurduğu motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşınmasının fark edilmesiyle ortaya çıktı.

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı

Mersin'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
 
Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsü A.Y'yi (20) durdurdu.

PARÇALANMIŞ ÇELİK KASA DİKKAT ÇEKTİ

Motosiklette içinde para olan parçalanmış çelik kasa taşındığını gören ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen A.Y, ifadesinde, kasanın Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden alındığını söyledi.

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı - 1

Adrese giden polis, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibinden destek istedi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şule Özlem Ural'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı.

Motosikletteki çelik kasa cinayeti ortaya çıkardı - 2

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin incelemesinde boğulduğu belirlenen Ural'ın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Şüpheli A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte bu soruya Diyanet'in yanıtı

Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Taksitle kurban alınabilir mi? Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Diyanet açıkladı: Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir? Kurbana 7 kişiden fazla girilir mi?

Diyanet açıkladı: Bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir? Kurbana 7 kişiden fazla girilir mi?

Kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu

Kayıp çocuk otoparkta ölü bulundu

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

"Sokaklar hepimizin ortak yaşam alanı"

"Sokaklar hepimizin ortak yaşam alanı"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...