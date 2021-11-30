Çalışan anneye bakıcı desteği artıyor: Kimler başvurabilir?

Kadın istihdamını desteklemek ve çocuğu olan annelerin iş hayatından kopmamaları için başlatılan bakıcı desteği artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor.



375 EUROYA ÇIKACAK



Çalışan Anne Desteği, şu anda 325 euro olarak ödeniyor. Özel gereksinimli annelere ise aylık 375 euro ödeme yapılıyor. Gelecek yıl ise destek tutarı 375 euroya (5.400 TL) çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Bilgin, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi.

Bilgin, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi için revizyon yapıldı. Çalışan annenin daha önce ücretsiz izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle ücretsiz izin almak durumunda kalan veya kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi.

Çalışan Anne Desteği için başvurular, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?



AB ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' için Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor. İşte diğer şartlar...



-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.



-Çocuğunuzla aynı evde bulunmalısınız.

-Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız gerek.



-En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.



-Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.



-SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.



-Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.