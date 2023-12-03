Çalışan emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ödemelerinde son bilgiler

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 5 bin liralık emekli ikramiyesi çalışmayan milyonlarca emekli ve hak sahibinin hesabına yattı. Bir defaya mahsus verilen bu ikramiyeden çalışan emekli vatandaşlar ise yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de istifade edeceğini açıklamıştı. İşte, emeklilere 5 bin lira ikramiyesi ödemesinde son durum...



TEKLİF KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ



Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.



Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.



ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.



Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.



Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.



ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI



Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.



Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.