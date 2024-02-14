Çalmak istediği çelik kasanın altında kaldı

İstanbul Esenler’de eczaneye giren hırsızlar yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çaldı.



Olay, Kemer Mahallesindeki bir eczanede 11 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobille eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı.

Eczaneye giren bir hırsız çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı. Çok hızlı hareket eden hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklemeye başladı. Hırsız, kasayı kapının yanına doğru sürüklediği sırada dengesini kaybedip yere düştü ve çelik kasanın altında kaldı.