Cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan Emre Günel (17), cam kesme makinesine sol kolunu kaptırdı.



İhbar üzerine, iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Günel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İş yeri sahibi Hasan Hüseyin D'nin (54) de çocuğu kurtarmaya çalışırken kolundan yaralandığı öğrenildi.



İş yeri sahibi, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

