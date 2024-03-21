Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Mart’ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda meydana geldi. Ceza infaz koruma memuru Tayfur K. ile Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çalışan Suna K., çocukları Zeynep Hilal (12), Alparslan Türker (6) ve Elif Ayyüce'yi evde bırakıp, işe gitmek için çıktı.

Öğle saatlerinde Zeynep Hilal, cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna K. de durumu eşine bildirdi.

Bu sırada Alparslan K., kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp, dışarı çıkardı.

BABASI, KALBİNİ YENİDEN ÇALIŞTIRDI



Eve dönen Tayfur K., havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak çocuk, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Elif’in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

