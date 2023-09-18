Camide alkol şişesi paylaşımında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul’daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve “3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan Safa Yasin Ö. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal’da gözaltına alındı.



Safa Yasin Ö.’nün olayı, 13 Eylül Çarşamba günü Ataşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.



Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi için hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.



“MİZAH AMAÇLI” SAVUNMASI



Tutuklanan Safa Yasin Ö.’nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Camide alkol almadığını söyleyen Safa Yasin Ö., paylaşımının mizah amaçlı olduğunu savundu.



“Ofansif mizah olarak paylaştım. Kimseye kızmak ve rencide etmek istemedim. Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Ben Müslüman bir insanım. Ailem dindardır, namazında olan insanlardır. Ben kimsenin diniyle dalga geçmek aşağılamak gibi bir derdim yoktu.” diyen Safa Yasin Ö., Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadede ise paylaşımı alkol etkisi altında yaptığını söyledi.



Safa Yasin Ö., “Son 1 yıldır dinle ilgili kafamda bazı soru işaretleri ve kararsızlıklarım var. Ailemle bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Bunu tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle paylaşım yaptım. Bu paylaşımı yaptığımı kabul ediyorum ancak dediğim gibi kararsız bir yapım var. Bu nedenle gel gitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Çok pişmanım olayın buralara gelebileceğini düşünmedim.” dedi.