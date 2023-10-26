Camide yangın çıkaran kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde caminin imam odasını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Taşköprü Mahallesi'nde bulunan Afurcuk Camisi'nin imam odasında 24 Ekim'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, yangını çıkardığı iddia edilen İ.Ç'yi (39) gözaltına aldı.



Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan İ.Ç'nin Ordu'nun Ünye ilçesinde adliyede memur olarak çalışırken malulen emekli olduğu öğrenildi.

