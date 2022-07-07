Camiyi yakmaya çalışan zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kişi, caminin kapısına benzin döküp ateşe verdi. Valilik zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.07.2022 - 16:19

Camiyi yakmaya çalışan zanlı gözaltına alındı

Valiliği, bir caminin kapısını yakan şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkes Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "E.A'nın (50) caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak, muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A'nın kasten yaralama, basit yaralama, halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçlarından kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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