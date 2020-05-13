Çamlıca Kulesi'nde yangın

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

NTV Haber - DHA 13.05.2020 - 09:18 | Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:37

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Çalışmaların sürdüğü İstanbul Çamlıca'daki TV Radyo Kulesi'nde yangın çıktı. 

Çamlıca Kulesi'ndeki yangın, 20. katındaki inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla başladı.

Proje alanındaki görevliler ilk müdahaleyi yaparken itfaiye çağrıldı.

Kuleden dumanların yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekipleri küçük çaplı olduğu gözlenen yangını kontrol altına aldı.

İnşaat çalışmalarının sürdüğü 365 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi 53 kattan oluşuyor.

TV radyo vericisinin bulunduğu kulede restoranlar ve seyir alanları da yer alacak.

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