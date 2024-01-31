Can Atalay dosyası yeniden AYM yolunda: Süreç nasıl işleyecek?

Bu yönteme "Atalay'ın Milletvekilliğinin düşürülmesinin, bir meclis kararı değil, yargı kararının okutulması, bu nedenle de Anayasa Mahkemesine başvuru hakkı yok" şeklindeki itirazlar var. Atalay'ın avukatları ise önemli olan AYM'nin kararı nasıl yorumlayacağı diyerek yanıt veriyor.



Yüksek Mahkeme hak ihlali kararı verirse bu Atalay'a milletvekili sıfatını yeniden kazandırıyor ama tahliye anlamına gelmiyor. Bunun için yerel mahkeme ya da Yargıtay kararı gerekiyor.



Atalay hakkında verilen ikinci hak ihlali kararına uyulmamasının ardından da Atalay'ın avukatları AYM'ye başvurmuştu. Bu başvurunun da şubat ayı içerisinde ele alınması bekleniyor.

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