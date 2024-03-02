Çanakkale açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14’ü çocuk, 31 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu "TCSG-16" tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 14’ü çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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