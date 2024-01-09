Çanakkale açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak sabah saatlerinde Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Ekipler, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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