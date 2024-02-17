Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.



Bölgeye yönlendirilen "TCSG-61" gemisi ve "KB-20" botu ekipleri, botun motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan, Afganistan uyruklu 15'i çocuk 49 düzensiz göçmeni kurtardı.



Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.