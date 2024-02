Çanakkale açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Botları "TCSG-905" ve "KB-20" bölgeye sevk edildi.



Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içindeki 2'si çocuk 50 düzensiz göçmeni kurtardı.



Ayvacık açıklarında farklı bir mevkide can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-111", Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içindeki Afganistan uyruklu 17'si çocuk 41 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



