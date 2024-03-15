Çanakkale açıklarında göçmen botu battı: 22 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battı.
8 mil açığında alabora olup batan botta ölenlerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 22 kişiye yükseldi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "İhbarı alır almaz tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik." dedi.
Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.
CESETLERDEN 11'İ KABATEPE LİMANI'NA GETİRİLDİ
Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 20 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.
Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.
Bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları denizden ve kıyıdan sürüyor.
Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans ve ekipler hazır bekletiliyor.
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