Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki hizmet dışı olan bir otelde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık'ın Sazlı köyü mevkisinde bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Ayvacık belediyesine ait 2 itfaiye ile Küçükkuyu Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Bu arada otelin sezon dışında kapalı bulunmasından dolayı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Çanakkale Assos bölgesinde otel yangını
DHATürkiye
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hotelin her yerini sardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki hizmet dışı olan bir otelde yangın çıktı.