Çanakkale Boğazı’nın Kepez beldesi sahilinde akşam saatlerinde büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalış yapan Müjdat Turan, yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki bir vatoz ile karşılaştı. Devasa vatozun kendisine doğru yaklaştığını görünce korktuğunu ve içine bir ürperti düştüğünü anlatan Müjdat Turan, ilk önce ne yapacağına karar veremedi. O anda, ‘Acaba kaçsam mı ki’ diye düşündüğünü belirten Turan, daha sonra cesaretini toplayıp, dev vatozu sualtı kamerası ile görüntülemeyi başardı.



'AKLIMA STEVE IRWİN GELDI'



Yıllardır tüpsüz serbest dalış yaptığını, boyundan, kilosundan ve yaşından daha büyük balıklar avladığını belirten Müjdat Turan, şöyle konuştu:



"Çanakkale Boğazı’nda daha önce ben Çiçina cinsi bir vatozu görüntülemeyi başarmıştım. Hatta bilim adamları tarafından kayıtlara geçildi. Manta vatozları da var, onlar daha çok büyüyor. Ama bu daha çok zehirli ve tehlikeli olan vatoz cinsiydi. Çok büyük bir vatoz balığıydı, yaklaşık 100 kilogram civarı. Yıllardan beri dalış yaptığım halde ben bu büyüklükte bir vatoz balığını boğazlarda ilk kez görüyorum. Bu vatozu görüntülerken aklıma Steve Irwin geldi. 44 yaşında ünlü bir belgeselciydi, ‘timsah avcısı’ diye lakabı vardı. Vatozun ani bir hamlesiyle hayatını kaybetmişti. Bu vatozlar kuyruklarını bir akrep gibi çok hızlı şekilde kullanabilir ve hançer şeklinde olan kuyruğundaki iğnesini de vücudunuza batırabilir ve o zehir sizi orada öldürebilir. Onun için çok yaklaşmadan, korkarak da olsa heyecan dolu bir çekim yaptım. Bir an korkum daha da arttı. Ama yine de bu dinozorlar çağından kalmış canlıyı görüntülemek için son ana kadar devam ettim çekimlerime ve onunla birlikte derinliklere kadar yüzdüm. Sonra o karanlıklarda kayboldu gitti. Bu büyüklükteki bir vatozu, çok tehlikeli olmasına rağmen görüntülemeyi başardım. Boyutları da benim kameramın kadrajına sığmadı. Onu yaklaşık 3 metre uzaklıktan çektim. Tahminim, normal bir otomobil büyüklüğündeydi. Kuyruğu da kolumdan daha kalındı. Çok yaklaşmadan, uzaktan çekim yaptım.”



'ÇOK HEYECAN VERİCİYDİ'



Dev vatozu avlamak yerine, görüntülemeyi seçtiğini anlatan Müjdat Turan, “Onu avlamak, o hayvanı sadece öldürmek olurdu. Yararlanmayacaksak bu hayvana ve doğaya zarar vermemek gerekir. Onu avlamamak benim için daha etik bir davranıştı. Onun için avlamadım ve suyun altında sadece süzülüşünü izledim. Bu benim için çok heyecan vericiydi. Ne kadar korksam da bu heyecanı yaşamak çok güzeldi. Onu izledim, çekimlerimi yaptım ve sosyal medyada takipçilerim ile bunu paylaştım. Herkes hayranlığını ifade etti. Denizin altında bu kadar yıl, hiçbir tuzağa yakalanmadan, bu büyüklüğe ulaşması gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü denizlerimizde onlarca tuzak var. Bu tür vatozlar da olta ve ağ gibi tuzaklara yakalanıp yok oluyor. Bu balığın bu kadar gizemli bir şekilde karanlık sularda bu boyutlara ulaşması beni de, takipçilerimi de şaşırttı" dedi.