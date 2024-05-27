Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı genel kargo gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Yunanistan’dan Kocaeli’ye giden, 83 metre uzunluğunda Panama bayraklı "Anastasia" isimli genel kargo gemisi, sabaha karşı Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Türkeli römorkörü sevk edildi.

Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman’a demirletildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İzmir'de yasaklı ırk köpek kediyi nefessiz bıraktı, sahibi gözaltına alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Akaryakıt istasyonunun ofisi alev alev yandı: Facianın eşiğinden dönüldü

Yakınları 3 gündür haber alamıyordu: Cesedi tavan arasında bulundu

Yakınları 3 gündür haber alamıyordu: Cesedi tavan arasında bulundu

49 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık şüphelisi motosiklet çalarken yakalandı

49 yıl hapis cezası ile aranan hırsızlık şüphelisi motosiklet çalarken yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...