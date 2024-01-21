Çanakkale ve İzmir'de bazı deniz seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı’nda olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Buna göre Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00, Eceabat'tan ise saat 00.00, 04.00 ve 06.00 seferi yapılamayacak.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL



İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.



Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 21.30 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.