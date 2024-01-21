Çanakkale ve İzmir'de bazı deniz seferleri iptal edildi

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı Çanakkale-Eceabat seferleri iptal edildi. İzmir'de de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

Çanakkale ve İzmir'de bazı deniz seferleri iptal edildi

Boğazı’nda olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Buna göre Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00, Eceabat'tan ise saat 00.00, 04.00 ve 06.00 seferi yapılamayacak.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 21.30 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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