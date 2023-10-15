Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyü yakınlarında İbrahim Aktaş’a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu.

Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin’i yerde hareketsiz yatarken gördü.

Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu - 1

 Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı.

Gültekin’in cenazesi kesin nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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