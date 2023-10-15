Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı.

Gültekin’in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.