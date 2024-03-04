Çanakkale'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.



Ekipler, Hoca Hamza Mahallesi'ndeki bir eve yaptığı operasyonda, Türkiye'de oturum izinleri sona eren 13 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi.



Düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Aranması bulunan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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