Çanakkale'de 2 işçinin öldüğü toprak kaymasına gözaltı

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekipler tarafından çıkarılan Refik Bilgiç Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sefer Arslan ile Tahir Ödemiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda alanda çalışma yaptığı belirlenen kepçe operatörü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.