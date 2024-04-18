Çanakkale'de 2 işçinin öldüğü toprak kaymasına gözaltı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale'de 2 işçinin öldüğü toprak kaymasına gözaltı
Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si öldü

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si öldü

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Dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Kangırlı köyü yakınlarında hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kaydı.

Köylüler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan, toprak altında kaldı. 

Çanakkale'de 2 işçinin öldüğü toprak kaymasına gözaltı - 1

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekipler tarafından çıkarılan Refik Bilgiç Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Sefer Arslan ile Tahir Ödemiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda alanda çalışma yaptığı belirlenen kepçe operatörü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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