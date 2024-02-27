Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem: Biga’da 1 aydır süren mikro depremler ne anlama geliyor? (Son depremler)

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİMİZ YOK

NTV yayınına katılan Okan Tüysüz, depremin sığ bir deprem olduğunu bu yüzden geniş bir alanda hissedilmesinin olağan olduğunu söyledi.



Diri fay haritasında bölgede bir fay hattı görünmediğini söyleyen Tüysüz, “En yakın 10 km mesafede Karabiga’dan Gelibolu’ya uzanan bir fay sistemi var. Diri fay haritasında olmaması fay olmadığı anlamına gelmez. Diri fay haritası 5,5 ve 6 üzeri deprem üretmesi beklenen fayları gösteren bir harita… Ama bölge kırıklı bir bölge… Bu anlamda büyük deprem beklentimizin olmadığı bir yöre olduğunu söyleyebilirim.” dedi.



Tüysüz 4,0 büyüklüğüne varabilecek artçı sarsıntılar olabileceğini ifade etti.



BİGA’DAKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR?



Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaklaşık 1 aydır süren küçük ölçekli depremler hakkında da konuştu.



Tüysüz şunları söyledi:



“Bu aslında Batı Anadolu’da zaman zaman rastladığımız bir etkinlik. Bazen birkaç ay sürüyor, sonra sönümlenip gidiyor. Henüz deprem fırtınası denilecek büyüklükte depremler üretmedi.”



İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?



Okan Tüysüz, bu depremin olası İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi, “Bu depremin olduğu yer Marmara içerisinde büyük deprem beklediğimiz faya oldukça uzak mesafede.” ifadelerini kullandı.