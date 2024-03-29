Çanakkale'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Daha sonra yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ekipler tarafından 1 araca, 1 çocuk can yeleğine, 1 el hava pompasına, 8 şambrel ve 11 bin 400 TL'ye el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan şüpheli F. E. ise çıkarıldığı mahkemede adli makamlarca tutuklandı.