Çanakkale’de bağ evinde şüpheli ölümler

Çanakkale’de bir bağ evinde 2 kişi ölü bulundu.



Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe Köyüi, Kocaahırlı mevkisindeki bağ evinde kalan Tamer Alkan ve Adil Çelikbilek, yakınları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.



Yakınları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan ve Çelikbilek’in yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.



İkilinin piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.



Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.