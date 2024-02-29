Çanakkale'de feribot seferleri başladı (Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı)

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam etkisini arttıran sis nedeniyle Çanakkale Bölge Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, boğaz hattındaki seferlerin sorunsuz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

ÇİFT YÖNLÜ AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın kısıtlı görüşün düzelmesinin ardından gemi trafiğinin çift yönlü olarak açıldığını açıkladı.