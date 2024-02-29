Çanakkale'de feribot seferleri başladı (Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı)

Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Boğaz'ın çift yönlü olarak deniz trafiğine açıldığını açıkladı.

Çanakkale'de feribot seferleri başladı (Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı)
İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

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Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam etkisini arttıran sis nedeniyle Bölge Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulan Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat arasındaki feribot seferleri, sisin etkisini azaltmasının ardından tekrar başladı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, boğaz hattındaki seferlerin sorunsuz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

ÇİFT YÖNLÜ AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nın kısıtlı görüşün düzelmesinin ardından trafiğinin çift yönlü olarak açıldığını açıkladı.

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