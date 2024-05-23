Çanakkale’de ormanlara giriş yasaklandı

Çanakkale Valiliği, kentteki ormanlara girişi yasakladı. Valilik kararına göre, ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran’dan 15 Eylül’e kadar yasak olacak.

Çanakkale’de ormanlara giriş yasaklandı

Valiliği, kentteki ormanlara girişi yasakladı.

Yasağa gerekçe olarak, ülke genelinde yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar olarak gösterildi.

Bu çerçevede Çanakkale’deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 15 Eylül’e kadar girişler yasaklandı.

Çanakkale’de ormanlara giriş yasaklandı - 1

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda bilgilendirmenin yapılması, ili 2024 Yılı Yangınları Mücadele Komisyon Kararı ile belirlenmiş olan Çanakkale vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz gibi her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesi, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması hususlarında gereği yapılacaktır.”

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