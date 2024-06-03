Çanakkale’de sahte MİT’çiye gözaltı

Çanakkale’de sahte MİT’çi polis tarafından gözaltına alındı.



Kentte 30 Mayıs günü bir kafeye giden T.T., kendisi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtarak kimliğini gösterdi.



Durumdan şüphelenen iş yeri sahipleri, polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kimliği sahte olan T.T’yi gözaltına aldı.



T.T’nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ile askeri personel kamuflajı ele geçirildi.



T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.