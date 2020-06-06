Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 100 sığınmacı kurtarıldı.

Anadolu Ajansı 06.06.2020 - 10:52

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Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan grup, Ayvacık sahilinden denize açıldı.

Lastik botlarla ilerledikleri sırada Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen değişik uyruklardaki 100 kişi, Türk kara sularına geri itilmeleri üzerine yardım istedi.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu ve Babakale köyü açıklarında kurtardıkları sığınmacıları karaya çıkardı.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacılara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu.

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