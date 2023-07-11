Çanakkale’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı

Çanakkale'de kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.



Manisa'nın Soma ilçesinden Çanakkale'ye gelen Ahmet Akkuş yönetimindeki 45 VH 001 plakalı yolcu otobüsü, Güzelyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, toprak zemine çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Yasemin Yılmaz (44), Elif Nisa Yılmaz (8), Ayşe Çengel (39), Halil Koç (62) ve Öykü Badağburçak (31) hafif yaralandı.



Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

