Çanakkale’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı

Çanakkale'de yolcu otobüsü kontrolden çıkıp, toprak zemine çarptı. Kazada otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Çanakkale’de yolcu otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı

'de kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Manisa'nın ilçesinden Çanakkale'ye gelen Ahmet Akkuş yönetimindeki 45 VH 001 plakalı yolcu otobüsü, Güzelyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, toprak zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Yasemin Yılmaz (44), Elif Nisa Yılmaz (8), Ayşe Çengel (39), Halil Koç (62) ve Öykü Badağburçak (31) hafif yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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