Canan Kaftancıoğlu kimdir? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında ve nereli?

Canan Kaftancıoğlu, Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1997 yılında mezun olduğu üniversitenin Adli Tıp bölümünde ihtisasa başladı ve 2000 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Doktoru (Adli Tabip) oldu.



İhtisas öncesi Sivas Suşehri Devlet Hastanesi’nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi.



Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır.

Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.



2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise İl Başkan Vekilliği görevlerini yaptı.



2014 Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçildi.